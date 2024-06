Rapina alle Poste da 300mila euro: due banditi in fuga. «Sono romani di 40 anni, colpo riuscito in pochi minuti» Indagini in corso da parte della polizia







di Redazione Web Un colpo "pulito" da 300mila euro. I banditi hanno colpito martedì mattina intorno alle 11.30 nell'ufficio postale in via Casalecchio di Reno, a Vitinia, frazione di Roma. Poi sono scappati senza lasciare traccia e sono tutt'ora in fuga. L'identikit dei due malviventi: accento romano, età circa 40 anni. Come hanno eseguito la rapina Mentre il primo si è diretto verso la cassiera, minacciandola con l'arma di piccole dimensioni perché gli consegnasse i contanti e non facesse scattare l'allarme antirapina, l'altro è andato dal direttore, si è fatto accompagnare al cavoux minacciandolo verbalmente di gravi lesioni. Non era armato, ma è riuscito a prendere i 300 mila euro all'interno e a fuggire con il complice in direzione della stazione ferroviaria. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Squadra Mobile. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 09:36

