Aggredisce e tenta di rapinare due bangladini: 27enne arrestato

Sabato 17 Agosto 2019, 16:42

La primanon gli era riuscita. Allora ci ha riprovato, ma è stato bloccato dai carabinieri. Un uomo di 27 anni è statodopo aver tentato più volte di rapinare i commercianti della zona.A lanciare l'allarme sono stati due cittadini del Bangladesh , entrambi titolari di due distinti chioschi, ai quali il ladro aveva tentato di portare via il registratore di cassa. Non era il primo colpo che l'uomo cercava di mettere a segno: nel pomeriggio il 27enne aveva aggredito un uomo di 40 anni per appropriarsi dell'incasso del chiosco di frutta. Ancora prima - verso le 17 - aveva tentato di rubare una valigia a uno dei 2 e, dopo essere stato scoperto e allontanato, aveva iniziato a inveire contro le vittime, minacciandole di morte.L'uomo, proveniente da Latina e con precedenti penali, ha cercato di opporre resistenza, ma i carabinieri sono riusciti ad ammanettarlo e arrestarlo. È accusato di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ed è ora in caserma in attesa dell'udienza di convalida.