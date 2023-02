Rapina in gioielleria in via Cola di Rienzo: due banditi armati messi in fuga dalla cassiera

di Emilio Orlando

Panico all'ombra del Cupolone di San Pietro. Due rapinatori armati di pistola, in piano giorno, hanno sfidato la massiccia presenza di forze dell'ordine nella zona ma anche di centinia di passanti e hanno fatto irruzione in una gioielleria di via Cola di Rienzo, una delle arterie commerciali più importanti e frequentata del quartiere Prati, minacciando il titolare e una dipendente. La commessa è però riuscita scappare e a dare l'allarme al 113, dopo essersi rifugiata in un negozio vicino. Sul posto è intervenuta la polizia e il 118, ma i banditi sono riusciti a scappare con uno scooter.



A poca distanza dal tentato colpo di ieri, in via dei Gracchi 155, venne assassinato durante una rapina Giancarlo Nocchia, un gioielliere di 70 anni.

L'orafo era nella sua bottega quando il rapinatore Ludovico Caiazza si introdusse nel negozio con indosso una parrucca e, fingendosi un cliente, uccise Nocchia. L'assassino si suicidò in cella qualche giorno dopo il suo arresto.

