Rapina in farmacia, il ladro si fa consegnare soldi e Viagra prima di scappare

Un insolito colpo in una farmacia di Roma: un rapinatore, armato di pistola, ha minacciato i farmacisti facendosi consegnare non solo denaro in contanti, ma anche due confezioni di Viagra, prima di dileguarsi.

È accaduto in piazza Pio IX, in zona Primavalle, nel tardo pomeriggio di ieri. Il rapinatore, col volto coperto dalla mascherina e da uno scaldacollo, è entrato nella farmacia brandendo una pistola e minacciando i clienti e i farmacisti. Ai dipendenti l'uomo ha intimato di consegnargli l'incasso in contanti e due confezioni di Viagra, poi è fuggito salendo a bordo di uno scooter guidato da un complice.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Tor Carbone. Gli agenti hanno ascoltato i farmacisti e alcuni clienti in qualità di testimoni; alcune indicazioni utili alle indagini potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia.

