Paura a Centocelle, affiancano auto in strada per una rapina e sparano

Lunedì 15 Ottobre 2018

Due colpi di pistola, sono stati esplosi durante un tentativo di rapina al proprietario di una sala giochi in via delle Palme 161. I due rapinatori, con il volto coperto da caschi integrali, hanno atteso l'imprenditore all'uscita del locale e non appena è salito in macchina lo hanno affiancato con uno scooter con le armi in pugno.Al rifiuto dell'uomo di consegnarli l'incasso, uno dei due malviventi ha sparato con la rivoltella, colpendo con un proiettile la carrozzeria dell'automobile mentre l'altro colpo è andato a vuoto. La prontezza del rapinato ha evitato il peggio. Infatti dopo la sparatoria è sceso dall'auto e ha chiesto aiuto. Questa reazione ha messo in fuga i due banditi verso via dei Castani.Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Casilina. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di altre attività commerciali che potrebbero aver ripreso la scena. La centrale operativa del 112 ha disposto posti di blocco in tutta la zona .