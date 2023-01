Rapina un bar armato di taglierino, poi si cambia i vestiti e si taglia i capelli: arrestato dopo tre ore

«Ferma devi stare ferma!». La frase esclamata alla cassiera di un bar di Santa Maria delle Mole da un uomo, che rapina il locale con il viso coperto da una sciarpa e con un taglierino in mano. Mentre la donna rimane impietrita, l’uomo ha preso il denaro dalla cassa - circa 300 euro - ed scappato a piedi.

Trecento euro il bottino della rapina

I carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole e della compagnia di Castel Gandolfo si sono subito messi sulle sue tracce e lo hanno rintracciato e arrestato circa 3 ore dopo un 50enne del posto, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo ha subito cambiato i vestito e si tagliato i capelli

L’uomo, per evitare di essere identificato, aveva subito cambiato i propri abiti e tagliato i capelli, venendo tuttavia riconosciuto dai carabinieri sulla base della descrizione fatta dai testimoni della rapina. Inoltre l’abbigliamento utilizzato per la rapina è stato trovato in un armadio della sua abitazione. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Velletri, su richiesta della procura.

