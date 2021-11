Rapina in banca a Roma, direttore e dipendenti legati e presi in ostaggio

A volto coperto e pistole in pugno hanno tentano un colpo in banca a Roma dopo aver preso in ostaggio direttore e dipendenti, ma è scattato l'allarme. Due romani di 45 e 53 anni sono stati arrestati per tentata rapina in concorso, ricettazione, sequestro di persona e porto abusivo di arma da sparo con matricola abrasa. I due arrivati in moto davanti alla banca di via Pico della Mirandola, nel quartiere Montagnola, sotto minaccia, hanno preso in ostaggio il direttore e immobilizzato i dipendenti con delle fascette di plastica.

Leggi anche > Roma, il signor Ennio torna nella sua casa, mandati via i Rom che l'avevano occupata mentre era in ospedale

Dalla banca però è partita la segnalazione di rapina alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Roma e una pattuglia mobile di zona è immediatamente intervenuta presso la filiale, bloccando uno dei rapinatori, travisato con parrucca, occhiali da sole e armato di pistola Beretta calibro 380, con colpo in canna, che, sentendo le sirene, stava tentando di scappare. Nello stesso momento, anche gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma, avvisati dalla Sala Operativa, si sono precipitati presso la banca. Uno dei poliziotti si è accorto che il rapinatore, era ancora all’interno ed è entrato immobilizzandolo. Ha poi liberato e messo al sicuro le persone in ostaggio. In mano al 53enne l'arma che si è scoperto poi essere una pistola giocattolo senza tappo rosso.

Carabinieri e Polizia hanno quindi arrestato i due rapinatori, sequestrato la pistola Beretta modello 34 calibro 380 con matricola abrasa, 6 proiettili calibro 380, un caricatore, una parrucca, un paio di occhiali, un paio di guanti in pelle neri, un telefono cellulare completo di sim card a carico del 50enne e una pistola giocattolo priva di tappo rosso marca "Bruni", un caricatore, 5 proiettili a salve, un cappello di lana, un paio di occhiali da sole e 11 fascette in plastica da elettricista a carico del 53enne. Dagli accertamenti è emerso inoltre che la moto usata dai rapinatori, una Yamaha X Max era stata rubata a fine settembre in zona Cinecittà.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA