Hanno fatto irruzione, ieri mattina, in unain zona Anagnina, a, con il volto coperto e camuffati con delle parrucche, armati di taglierino e pronti a farsi consegnare 25mila euro da un cassiere. L'intervento della, però, ha fatto sì che duetrentenni fossero arrestati: tra di loro c'è anche, amico diche quel maledetto 11 novembre 2007 era alla guida dell'auto in cui il tifoso laziale fu ucciso dall'agenteA darne notizia è Il Messaggero. Tutto è iniziato alle 9 di ieri mattina:, 29 anni, si trovava insieme al 30enne, suo complice. Una volta entrati nell'agenzia di Mps dell', i due rapinatori hanno legato con delle fascette da elettricista e imbavagliato i dipendenti, chiudendoli in una stanza, mentre costringevano il cassiere a consegnare il bottino. Mezz'ora dopo è però giunto l'allarme alla sala operativa del 113, con due volanti giunte immediatamente sul posto. Gli agenti, dopo aver visto solo il cassiere che si è limitato a fare una smorfia per indicare la presenza dei rapinatori, sono intervenuti immediatamente per liberare gli ostaggi.Alla fine, i due rapinatori si sono arresi dopo una breve trattativa. Ad attenderli all'esterno c'era un terzo rapinatore, che faceva da palo su una Volkswagen Polo e sarebbe fuggito a piedi. Martelli e Turchetti sarebbero già noti alle forze dell'ordine, con il nome del 29enne che riporta a fatti drammatici come l'uccisione di, 28 anni, nell'area di servizio di(Arezzo) sull'A1. Per quell'episodio, il poliziottofu condannato a nove anni, mentre Turchetti, accusato di aver fomentato scontri con i tifosi juventini, fu assolto con formula piena. Ora però dovrà rispondere della rapina.