Rapina in appartamento, proprietari immobilizzati: caccia a finti corrieri

Caccia a un gruppo di finti corrieri che si sarebbero introdotti con l'inganno in un appartamento alla periferia di Roma per derubare i proprietari. Secondo quanto riporta il Messaggero, sono entrati spacciandosi dipendenti di una ditta di spedizioni e hanno aggredito e immobilizzato un uomo, la madre disabile e la badante. È successo ieri in via Ratto delle Sabine, in zona Casal Monastero. La polizia sta cercando tre uomini, mentre la refurtiva consisterebbe in due cellulari e circa 300 euro. Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 17:37

