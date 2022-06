Rapina al ristorante a Fiumicino: rubati due orologi, bottino da un milione e mezzo di euro

Una rapina da film, con un bottino da più di un milione e mezzo di euro grazie a soli due orologi in possesso a due imprenditori cinesi di 22 e 31 anni, quella avvenuta nel ristorante La Marina in via Torre Clementina a Fiumicino.

Un uomo armato di pistola e con il viso coperto con il casco, ha fatto irruzione nel locale con l'arma in pugno e ha minacciato due clienti di consegnargli gli orologi che avevano al polso. Il colpo è avvenuto sotto gli occhi di altri clienti che stavano pranzando. Le vittime della rapina si occupano di import export tra l'Italia e la Cina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 09:14

