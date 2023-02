Ralph Fiennes a Roma, cena al ristorante Alfredo alla Scrofa: la dedica e l'autografo

di Redazione web

Ralph Fiennes è a Roma: l'attore più volte candidato a vincere il Premio Oscar ha fatto una capatina nella Capitale e non è proprio riuscito a resistere alla cucina italiana. Per questo motivo si è fermato a gustarsi il pasto in uno dei ristoranti più famosi della città: Alfredo Alla Scrofa. Dopo aver finito di mangiare Fiennes ha dedicato un gentile pensiero allo staff del ristorante e si è anche lasciato immortalare al tavolo.

La dedica di Ralph Fiennes

L'attore inglese Ralph Fiennes di recente è stato a Roma e ha scelto di mangiare le mitiche fettuccine del ristorante Alfredo Alla Scrofa. Il piatto è particolarmente piaciuto alla star che quindi ha deciso di lasciare una dedica allo staff. «Grazie mille» ha scritto l'attore «Un pasto veramente perfetto e delizioso. Ringrazio il ristorante per l'accoglienza e l'ospitalità».

I film di Ralph Fiennes

Ralph Fiennes ha interpretato una miriade di film e ricevuto candidature su candidature per il proprio lavoro. Alcune delle pellicole più famose di cui l'attore fa parte sono: Schindler's List - La lista di Schindler, Harry Potter (nel ruolo di Voldemort), Un amore a 5 stelle e Skyfall.

