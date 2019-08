Rainbow MagicLand, straordinario successo per il ​concerto di Benji&Fede

Lunedì 5 Agosto 2019, 09:06

Migliaia i fans accorsi ieri, sin dal primissimo pomeriggio, al parco divertimenti, a due passi da Roma, per assistere al concerto di. Il duo pop più seguito degli ultimi anni anche quest’estate sta spopolando con il singoloSi tratta dell’ennesima hit per il duo, che anche quest’anno ha deciso di regalare ai propri fan una canzone impossibile da dimenticare. Il video che accompagna il brano sta per raggiungere quota 19 milioni di visualizzazioni, ennesima dimostrazione del successo ottenuto in poche settimane. Il Concerto iniziato intorno alle 22.30 nel piazzale del Palabaleno ha visto il duo regalare al pubblico presente i brani diventati simbolo del loro repertorio, successi che hanno scalato la classifica dei singoli più ascoltati e venduti su Spotify:e ovviamenteGrande soddisfazione per l’AD del Parcoe per l’intero calendario eventi estivo di, che tra i prossimi appuntamenti ha in programma unin musica in compagnia della bellissimae lo spettacolare