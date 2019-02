Raggi: «Gli alberi cadono perché alcuni risalgono al fascismo»

Chi non ha vigilato, dovrà risponderne alla Procura. Il giorno dopo il devastante crollo del pino di quasi trenta metri caracollato su tre auto in sosta e due persone a piazza Mazzini, è giunto il momento di capire le responsabilità all'interno dell'amministrazione capitolina: per questo la Procura ha deciso di aprire un fascicolo, al momento a carico di ignoti. Il reato ipotizzato dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia è quello di lesioni, e potrebbe vedere coinvolto il servizio giardini del Comune di Roma o una delle società private a cui era stato appaltata la cura del verde capitolino.



Dal Campidoglio il sindaco di Roma Virginia Raggi ha puntato il dito contro l'età degli alberi della Capitale: «Serve un piano straordinario per l'abbattimento di tutti gli alberi malati e arrivati a fine vita a Roma». Per la prima cittadina infatti «si tratta di piante per le quali non c'è alcun rimedio e per le quali non basta la manutenzione. Bisogna avere il coraggio di dire che serve un'azione straordinaria: un'azione che, inevitabilmente, cambierà anche il paesaggio di Roma».

La Capitale ha da tantissimo tempo i viali e le piazze adornate dalle piante e dal verde pubblico. Talmente tanto tempo che, sempre secondo la prima cittadina, la causa della caduta degli arbusti è... proprio la loro vecchiaia. «I pini secolari fanno parte del panorama di Roma - afferma la Raggi - ma così non si può andare avanti. Molti degli esemplari caduti hanno circa 90 anni: sono stati piantati durante il regime fascista ed ora sono giunti al termine della loro esistenza». Sono quindi i pini fascisti a cadere sulle strade della città.



In un lunghissimo post su Facebook, Virginia Raggi scrive poi che «per questo piano straordinario saranno necessari fondi speciali che, attualmente, il Comune di Roma Capitale non ha. Ma che chiederemo al Governo» e la prima cittadina spera così di arrivare a battere cassa ancora al governo gialloverde Lega-Movimento 5 Stelle.

Per evitare che il numero dei feriti e i danni aumentino ancora, proseguono in tutta Roma le potature straordinarie per riportare alla normalità la vita e la viabilità delle arterie capitoline. Intanto, le due persone ferite ieri dal crollo dell'albero a piazza Mazzini - di 42 e 52 anni - versano ancora in condizioni molto gravi, ma nessuno dei due pazienti sarebbe in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 11:15