«Sono stata violentata dal medico di famiglia durante la visita». La denuncia di una ragazza 24enne romana

di Redazione web

Era andata dal medico di base che da anni la seguiva perché accusava vari malesseri, ma quando una ragazza 24enne romana è entrata nella stanza ed è rimasta sola con lui per la visita, l'ha violentata palpeggiandola e baciandola più volte: questa l'accusa dei magistrati.

Incidente sul cavalcavia: morti madre e figlio nello scontro tra due auto e uno scooter

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine

Sul caso di abusi sessuali la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, come riporta il quotidiano La Repubblica. La vittima, una ragazza 24enne romana, è stata già ascoltata in modalità protetta con il supporto degli psicologi. Da quanto ricostruito fin qui, le violenze si sarebbero consumate in due diversi episodi nello studio del professionista in zona Casalotti.

Il racconto della ragazza

Da quanto riferito dalla ragazza, il medico da tempo seguiva la sua famiglia e aveva chiesto assistenza medica a causa di un periodo di vari malesseri. Ancora da quanto riferito dalla vittima, ha incontrato il dottore cinque volte in due mesi e negli ultimi due appuntamenti l’uomo ha abusato di lei.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Maggio 2023, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA