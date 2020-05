Roma, ragazza sviene al festino alcolico e finisce all'ospedale: irrompe la polizia, multati in dieci

Una festa a base di alcol, organizzata da un gruppo di ragazzi originari dell'Ecuador, ha portato nella notte in ospedale un’adolescente trovata priva di sensi dalla Polizia di Stato. Lo rifersce il Messaggero. Almeno dieci ragazzi hanno messo in piedi una festa all’interno di un appartamento nel quartiere Arco di Travertino a Roma.



Gli schiamazzi sono stati segnalati al numero unico 112 e sono intervenute 2 pattuglie dei commissariati Appio e San Giovanni. Il poliziotti sono entrati in casa ed hanno trovato 10 persone goffamente nascoste. In una delle camere da letto, priva di sensi, c’era un’adolescente che è stata soccorsa prima dai poliziotti e poi dai paramedici del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. Subito dopo, gli stessi agenti hanno rintracciato i familiari della ragazza che, ormai da alcune ore, la stavano cercando vanamente. Tutte le persone presenti, dopo le operazioni di identificazione, sono state sanzionate in violazione del Decreto nr. 19 del 2020. Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Maggio 2020, 14:53

