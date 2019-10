Ragazza suicida a 13 anni, pm indagano per istigazione. «Forse cyberbullismo». I messaggi su thiscrush e quell'ultima telefonata

Proprio in quelle conversazioni e nella telefonata ricevuta pochi istanti prima di morire, secondo i detective, potrebbe celarsi il nome di chi forse inconsapevolmente l'ha indotta a farla finita. Il procuratore aggiunto Maria Monteleone ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per il momento contro ignoti, ma con il passare delle ore i responsabili del presunto stalking telematico verranno identificati dalla polizia postale, impegnata a recuperare i messaggi cancellati. «Era una ragazzina molto rispettosa ed educata

La Procura di Roma procede perper il caso di L.D.F., lache domenica pomeriggio si è tolta la vita lanciandosi dal nono piano, dal balcone dell'appartamento in cui viveva con la sua famiglia. Il drammaè avvenuto alla periferia della Capitale, in zona Valle Aurelia: i pm, coordinati dal procuratore aggiunto, vogliono chiarire il contesto in cui si è consumata la tragedia.Per verificare se la ragazzina sia stata vittima delle vessazioni dei bulli gli inquirenti analizzeranno il cellulare. Sono in corso indagini anche su un altro episodio ovvero il tentativo di suicidio di una. Come si legge su Leggo di oggi, le indagini per capire che cosa abbia spinto la ragazzina a farla finita hanno portato subito ai social network: messaggi anonimi, ingiuriosi e minatori che riceveva quotidianamente sulla chat, diffusissima fra gli adolescenti.