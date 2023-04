Roma, ventenne stuprata in un palazzo: un condomino la sente gridare e chiama la polizia. Arrestato un bengalese

di Redazione web

Una ragazza italiana, ventenne, intorno alle ore 21 del 22 aprile stava transitando in via Principe Eugenio a Roma, quando, convinta di aver raggiunto il civico che stava cercando, è entrata in un portone sbagliato, dove ad attenderla ha trovato un bengalese di 38 anni poi tratto in arresto, che, dopo aver chiuso celermente la porta alle sue spalle, ha aggredito la vittima, prendendola per i capelli e, successivamente, palpeggiandola e baciandola con violenza.

Le urla della donna sono state sentite da un condomino





Le urla della donna e le sue richieste d'aiuto hanno permesso di far giungere, da parte di un condomino, la richiesta di soccorso alla sala operativa della Questura di Roma che, immediatamente, ha inviato sul posto la pattuglia.

Malore a scuola per 59 bambini e una prof: «12 in ospedale con vertigini e tremori». Mistero in Germania

L'uomo, un bengalese di 38 anni, è stato subito individuato e bloccato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale. Per lui, la Procura della Repubblica ha richiesto la convalida dell'arresto al Gip del Tribunale di Roma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA