Ragazza stuprata dal branco, la titolare della discoteca: «L'abbiamo soccorsa, non riusciva a parlare»

Mercoledì 22 Maggio 2019, 19:50

Dopo la terribile storia del presuntoda parte di un branco di tre uomini all'interno della discoteca, in piazzale dello Stadio Olimpico a Roma Nord, parla la titolare della discoteca stessa. In alcune dichiarazioni all'Adnkronos la donna ha raccontato la sua versione dei fatti: «La ragazza è stata stuprata fuori (dalle indagini, tuttavia, risulta che il fatto sia avvenuto all'interno di una pertinenza dello stesso locale ndr), quando è rientrata in lacrime io e mio fratello l'abbiamo soccorsa. Piangeva disperata, non riusciva a parlare. L'abbiamo fatta sedere e le abbiamo dato un bicchiere d'acqua prima di chiamare 118 e polizia».Lo stupro sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi: «Dispiace che ogni volta si parli di discoteche sia per questi episodi - continua la donna, in ufficio per organizzare gli interventi per l'allestimento della sala estiva all'aperto, all'agenzia Adnkronos - questo è un locale dove entrano anche 600 persone, lo gestisco con mia madre e mio fratello, abbiamo 47 persone segnate che lavorano qui. Sono madre di quattro figli, sono molto scossa per quella ragazza, però ogni volta che accade qualcosa anche fuori, è successo anche in passato, si fa il nome del locale. È sempre fumo nero negli occhi, sempre tutto un parlare negativo».Intanto pare che la discoteca Factory lo scorso 1° aprile avesse avuto un provvedimento di sospensione dell'attività per tre giorni dal questore di Roma: una sospensione disposta in base all'articolo 100 del Tulps per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Secondo quanto scrive l'Adnkronos il provvedimento era stato preso a seguito di diversi episodi che si erano verificati davanti al locale, tra cui anche alcune liti, e in particolare per il mancato rispetto degli orari di chiusura.