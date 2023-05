Ragazza di 25 anni morta a Roma: malore improvviso mentre faceva jogging al parco

di Redazione web

Stava correndo quando si è improvvisamente accasciata in seguito a un malore improvviso: così è morta mercoledì mattina una ragazza di 25 anni. La giovane stava facendo jogging al parco di fronte via Viscogliosi, in zona Tor Tre Teste, a Roma. Diversi testimoni, intorno alle 7 del mattino, l'hanno vista accasciarsi. Immediati i tentativi di soccorrerla, anche da parte dei sanitari del 118 corsi sul posto.

Morta a 25 anni mentre fa jogging

Nonostante però una rianimazione inizialmente riuscita, per la giovane non c'è stato nulla da fare. Insieme al medico legale anche i carabinieri. La salma è stata portata al policlinico Tor Vergata per l'esame esterno sul corpo dopo il quale sarà affidata ai familiari.

