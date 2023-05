Ragazza molestata alla fermata del bus: lei riprende tutto col cellulare, il video su TikTok

di Redazione web

Una studentessa universitaria di 20 anni alla fermata del bus, molestata in strada da un uomo in auto, che si offre con estrema insistenza di darle un passaggio. Accade nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, il primo maggio scorso, dove la ragazza italiana di origine nigeriana, sta aspettando il mezzo per andare al policlinico Umberto I per il tirocinio in scienze infermieristiche, quando si ferma un adulto, intorno ai 50 anni, che alla guida di una Panda azzurra chiede alla ragazza: "Dove devi andare, ti accompagano io? Non ti faccio del male, sono cattolico. Come te», scrive La Repubblica.

Riprende tutto

La ragazza riprende tutta la scena con il cellulare e poi posta il video su TikTok per denunciare il fatto. Nel video a creare inquietudine è l'insistenza dell'uomo, che prova a convincere in tutti i modi la giovane a salire con lui in auto, a prendere un caffè insieme, a scambiarsi il numero di telefono.

I soliti haters

Ad ogni richiesta la ragazza continua a dire no, finché l'uomo non desiste e va via, ignaro di essere ripreso. Il filmato su TikTok genera un numero enorme di visualizzazioni, poi viene rimosso.

Molestie continue

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 16:17

