Ragazza di 24 anni chiede un passagio e deruba automobilista: «Sono Valeria la zingara»

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato una donna di 24 anni accusata di rapina. In particolare, le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Roma - Tor dè Cenci hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza per una rapina compiuta, a fine novembre, a Castel Romano, dove la donna avrebbe finto di chiedere un passaggi.

Una volta salita a bordo dell'auto, guidata da un giovane al quale lei si era presentata come "Valeria la zingara", lo avrebbe minacciato di estrarre un'arma chiedendogli il suo telefono e il portafogli. La vittima, per evitare conseguenze, avrebbe acconsentito alla richiesta. La donna, che ha precedenti, dopo l'arresto è stata portata in carcere.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 12:25

