Roma, ragazzina accoltellata a Tor Bella Monaca dopo lite per un ragazzo: è gravissima. Arrestata coetanea

Una ragazzina di 17 anni è stata accoltellata all'addome da una 14enne davanti all'oratorio in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca, nella periferia romana. La giovane sarebbe stata aggredita nel corso di una lite per futili motivi, ovvero un ragazzo conteso. A dare l'allarme una testimone che ha assistito alla scena.

Poco dopo sul posto sarebbe arrivata anche la madre della ragazzina ferita. La 17enne è stata immediatamente ricoverata in codice rosso all'ospedale di Tor Vergata, mentre la responsabile è stata rintracciata dagli inquirenti e adesso si troverebbe in commissariato in stato di fermo.

