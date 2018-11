Corruzione, i pm romani: condannare Marra a 4 anni e mezzo

di Adelaide Pierucci

Secondo l'accusa, l'immobiliarista Scarpellini avrebbe dato nel 2013 circa 370mila euro a Marra, all'epoca direttore dell'ufficio delle Politiche abitative del Comune di Roma e capo del Dipartimento del patrimonio e della casa, per l'acquisto nel 2013 di un appartamento nella zona di Prati Fiscali. Nella sua requisitoria durata circa due ore, il pm Barbara Zuin ha chiesto inoltre la confisca dell'appartamento in questione e di non concedere le attenuanti generiche. Lo scorso luglio la posizione di Scarpellini è stata stralciata per le gravi condizioni di salute del costruttore.



«Il cuore del processo sta nel capire se questa dazione sia stata un prestito tra amici o invece il 'prezzo' per piegare la pubblica funzione di Marra agli interessi del costruttore Scarpellini, se fra i due ci sia stato un rapporto di amicizia o di corruzione», ha detto in aula il pm Zuin. Marra dal canto suo, assistito dall'avvocato Francesco Scacchi, a distanza di 4 anni, a processo avviato e quindi con una tempistica sospetta secondo l'accusa, ha restituito i soldi a Scarpellini, 367mila euro che per la procura sono una 'mazzetta' e che per la difesa sarebbero invece un prestito tra amici.

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattro anni e mezzo di carcere per aver messo a disposizione la funzione pubblica in cambio di soldi. È la richiesta di condanna avanzata dal pmper, ex capo del personale del Campidoglio e persona di fiducia della sindaca“Non merita alcuna attenuante”, ha precisato il pm che ha chiesto contestualmente anche la confisca dell’appartamento, ora sotto sequestro, comprato coi 400.000 euro usciti dai conti dell’immobiliarista, la cui posizione è stata stralciata per motivi di salute.Per l'accusa non si sarebbe trattato di “un prestito ma di una dazione”. “Scarpellini è un imprenditore che dal nulla ha costruito un impero, non ha mai regalato soldi”.