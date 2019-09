Marra, l'ex capo del personale in Campidoglio condannato a 1 anni e 4 mesi per abuso d'ufficio

Virginia Raggi assolta per il processo Marra, il sindaco piange: «Avanti a testa alta, spazzati via due anni di fango»​

I giudici della ottava sezione penale hanno, quindi, accolto l'impianto accusatorio della Procura di Roma. L'11 giugno scorso il pm Francesco Dall'Olio aveva sollecitato per Marra una condanna a due anni di reclusione. Nel dicembre scorso l'ex alto funzionario del Campidoglio è stato condannato a 3 anni e sei mesi per una vicenda che lo vedeva imputato per corruzione.

ex capo del personale del Comune di Roma, per l'accusa di abuso di ufficio in relazione alla nomina del fratello Renato a responsabile del dipartimento Turismo del Campidoglio. Si tratta della stessa vicenda che ha riguardato la sindaca Virginia Raggi, assolta nel novembre scorso dall'accusa di falso.