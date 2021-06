“Radio Rock: Party” l'1 luglio a Stazione Birra: i live dell'evento estivo dell'emittente romana

Radio Rock: Party, l’1 luglio alla Stazione Birra di Roma l’emittente radiofonica festeggia il suo compleanno. Radio Rock: Party, un evento irrinunciabile, dopo un anno e mezzo di stop forzato, per gli ascoltatori di Radio Rock e gli amanti dei concerti, in uno dei “templi” romani della musica dal vivo: Stazione Birra.

Radio Rock: Party, l’1 luglio alla Stazione Birra di Roma

Con la ripresa degli eventi musicali dal vivo, Radio Rock non poteva certo mancare la consueta occasione per festeggiare il suo compleanno. Lo farà l’1 luglio con Radio Rock: Party, un evento irrinunciabile - dopo un anno e mezzo di stop forzato - per ascoltatori dell’emittente e amanti dei tanto anelati concerti, in uno dei “templi” romani della musica dal vivo: Stazione Birra, in Via Placanica 172 (Roma).

A partire dalle 20:30 sul palco del noto locale si succederanno i migliori artisti del panorama indipendente: kuTso, Panta, Kemama, Capitale, Andrea Ra e Le Larve.

Al fine di rispettare le misure di sicurezza anti Covid-19 gli ingressi a Radio Rock: Party saranno contingentate. Si consiglia pertanto di prenotare su www.stazionebirra.it. (Costo del biglietto € 6)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA