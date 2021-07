Radio Rock: evento di 27 ore a sostegno di AIL Roma

Una maratona di 27 ore per sostenere Ail Roma contro le leucemie i linfomi e i Mielomi. Così Radio Rock vuole aiutare la ricerca attraverso un evento lungo ventisette ore, che partirà il 9 luglio dalle ore 6:00 fino alle 9 di sabato 10 luglio.

“We can be heroes just for one day”è il claim di questa giornata in compagnia della storica emittente capitolina, che insieme alla Ail, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, vuole dare un contributo concreto per la ricerca di queste patologie. Gli Speaker Emilio Papagallo e Alessandro Tirocchi - conosciuti dagli ascoltatori per il programma The rock Show -, saranno on air no stop per tutta la giornata e cercheranno di coinvolgere il pubblico all’acquisto di un ecocardiografo di ultima generazione. ll macchinario - dal costo di circa 28.000 € - destinato al reparto di ematologia del Policlinico Umberto I di Roma, sarà indispensabile per una più precisa valutazione cardio-oncologica per i pazienti trattati con chemioterapia e per quelli che devono sottoporsi al trapianto di midollo osseo.

Per fare le donazioni basterà andare sulla pagina www.airlroma.it, dove sarà presente l’apposita landing page. La diretta no-stop sarà trasmessa anche in live

Streaming sulla pagina di Twitch di Radio Rock e sul canale 74 del digitale terrestre di NSL Radio Tv. Radio Rock X Ail Roma. Attraverso le pagine social, sarà poi possibile partecipare al programma e intervenire.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA