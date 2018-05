di Emiliana Costa

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prevenzione e solidarietà ai nastri di partenza. È iniziato il conto alla rovescia per la, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno, promossa da Komen Italia e di cui Leggo è media partner.Quest'anno l'appuntamento al- giunto all'edizione numero 19 e presentato ieri nella sede del Coni - è in versione extralarge: quattro giorni, invece di tre, dedicati a consulenze specialistiche, screening gratuiti e iniziative di sport e benessere. Momento clou dell'evento, la corsa benefica tra le meraviglie del centro storico capitolino, in un percorso che si snoda dalla Bocca della Verità al Colosseo. Ilverrà inaugurato giovedì 17 maggio e sarà attivo fino a sabato 19. Domenica 20 poi la mini-maratona di cinque chilometri e la passeggiata solidale. Protagoniste dell'evento, le donne in rosa, donne che hanno sconfitto o stanno combattendo la malattia con coraggio.Tante le iniziative culturali collegate quest'anno alla Race. Tra le novità,per tutti gli iscritti alla corsa. E il 28 maggio il recital di Yuja Wang nel calendario dell'Accademia di Santa Cecilia, contribuirà alla raccolta fondi. Anche Rainbow Magicland partecipa alla manifestazione con il concorso #scuoleperlarace, regalando biglietti ai ragazzi. Non è tutto. Per il prossimo anno, Komen Italia sta organizzando una corsa anche a, che nel 2019 sarà Capitale europea della cultura. E si sta lavorando all'inclusione nel circuito italiano (che comprende Bari, Bologna e Brescia) di Pescara e Cagliari.«Ogni anno nel nostro Paese - spiega, oncologo del Policlinico Gemelli e presidente di Komen Italia - sono 50mila le donne che si ammalano di cancro al seno. La prevenzione è un'arma facile da utilizzare per aumentare le possibilità di guarigione, riducendo i trattamenti invasivi».Testimonial dell'evento,: «La prima volta alla Race ero nel pieno della malattia e la presenza delle altre donne in rosa mi ha dato forza. La manifestazione serve a dire 'Non siamo sole'». Entusiasta dell'iniziativa, il presidente del Coni: «Prima eravamo fidanzati, adesso siamo sposati con la Race. In un mese in cui abbiamo tanti eventi sportivi, per i suoi valori questo è quello a cui teniamo di più».