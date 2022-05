Roma, Race for the Cure torna al Circo Massimo: la prevenzione torna a correre

La prevenzione torna a correre. Dopo due anni di stop, imposti dalla pandemia, torna al Circo Massimo la Race for the Cure giunta alla sua 23esima edizione.

Parte oggi quindi la grand manifestazione contro il tumore al seno promossa dalla Susan Komen con l’inaugurazione del Villaggio della salute: 4 giorni di screening al Circo Massimo per donne in situazioni di fragilità.

MASETTI, KOMEN ITALIA: "LA PREVENZIONE SI E' FERMATA, IL TUMORE NO"

“In 23 anni - ha spiegato il presidente della Komen Italia, il professore Riccardo Masetti- abbiamo raccolto oltre 21milioni di euro di fondi e abbiamo avviato screening gratuiti per 150mila donne in condizioni di fragilità. La prevenzione è fondamentale ma il Covid, purtroppo, l’ha fermata, per troppo tempo è stata messa da parte. Ripartiamo da qui: rompiamo il silenzio”.

IL VILLAGGIO DELLA SALUTE PER LE DONNE

Al Circo Massimo è stato allestito il Villaggio della Salute con aree mediche e tematiche dove vengono offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove è possibile partecipare a tante iniziative di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico.

PREVENZIONE IN PISTA

Domenica 8 maggio arriverà invece il momento più importante della manifestazione: la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km nel cuore di Roma. Dove le donne correranno con la loro maglietta in rosa, simbolo della lotta contro il tumore del seno.

ROSANNA BANFI: SIAMO QUI PER COMBATTERE INSIEME

Madrina dell’iniziativa è, da sempre, l’attrice Rosanna Banfi che ha combattuto personalmente contro il cancro e con la sua testimonianza ha dato fiducia. Coraggio alle donne nelle stesse condizioni. “Non dobbiamo aver paura o vergognarci di niente - assicura la Banfi - per questo corriamo tutte insieme in questa maratona contro il tumore”.

D’AMATO: “FACILITEREMO LA PREVENZIONE”

Al taglio del nastro era presente anche l’assessore regionale alla salute, Alessio D’Amato: “abbiamo inviato 400mila lettere alle donne in età da screening ma solo una su due aderisce alla campagna di prevenzione. La lettera viene quindi cestinata in un caso solo due: non fatelo, aderite ai controlli per la vostra salute. Per facilitare la partecipazione la Regione Lazio sta preparando una app che, con le stesse modalità utilizzate per la vaccinazione, permetterà alle donne interessate di prenotare un appuntamento scegliendo tra le date disponibili”.

ONORATO: “LA PREVENZIONE NON PUO’ ESSERE UN LUSSO”

La Race for the Cure rappresenta per Roma, da sempre, un grande evento: a Roma c’è la partecipazione più alta tra le 130 città che ospitano la maratona. Fino al 2019 si sono sfiorate le 100mila partecipazioni. “Il Villaggio della salute - ha spiegato Alessandro Onorato, assessore allo sport e ai grandi eventi di Roma Capitale - rappresenta un fortissimo segnale di vita e di speranza, per far sì che la prevenzione non sia un lusso. Troppe donne mettono la prevenzione da parte per diversi motivi, dobbiamo evitarlo”.

PRATELLI: “AL VILLAGGIO ANCHE TANTE SCUOLE”

E la prevenzione fa scuola. Al Villaggio della salute sono scesi in campo, oggi così come accadrà nei prossimi giorni, anche le classi di scuola elementare. “Ci sono tanti bambini - ha spiegato l’assessora alla scuola, Claudia Pratelli - dalle scuole dei municipi 1, 4 e 9. Parlare di Medicina di genere non è mai scontato”. Dello stesso parere anche la presidente del consiglio comunale, Svetlana Celli: “questa non è una battaglia solo delle donne, loro ce la mettono tutta e lo sappiamo, ma è una battaglia di tutti: per questo oggi è importante la presenza dii tante persone”.

FERROVIE DELLO STATO: DUE PREMI ALLA RICERCA

“Il Gruppo FS Italiane ha scelto di sostenere con entusiasmo questa iniziativa per la diffusione della cultura della prevenzione – ha dichiarato Luca Torchia, Chief Communication Officer di FS Italiane – Per rafforzare ulteriormente il nostro impegno, al fianco di Race for the Cure e dell’Associazione Susan G. Komen Italia, abbiamo deciso di istituire il Premio FS per la ricerca scientifica. La tutela del benessere e della salute è un principio fondante dell’identità sociale e industriale di FS”.

CICCONETTI, FEDERFARMA ROMA: SCREENING TAMPONI E VACCINI AL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile effettuare il tampone rapido antigenico per il Covid-19 a titolo gratuito, così come sarà possibile effettuare la prenotazione per la 3° e 4° dose del vaccino, scegliendo la farmacia più vicina a casa. “Le farmacie di Roma sono in prima linea nella campagna di vaccinazione per la 3° e 4° dose, dedicata alle categorie fragili e agli ultra ottantenni – spiega il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti - Oggi il 95% delle vaccinazioni viene effettuata in farmacia. Grazie al servizio di prenotazione, presso il Villaggio della Salute, i cittadini potranno anche scegliere direttamente in quale farmacia e quando fare il richiamo del vaccino”. lo stand di Federfarma Roma sarà possibile, inoltre, fare lo screening per la valutazione del rischio cardiaco. Un farmacista, collegato on line con un cardiologo, effettuerà l’elettrocardiogramma e l’esame del colesterolo.

