Race for the Cure: a maggio si torna a correre a Roma dal 5 all'8 maggio. Tutte le novità

Torna al Circo Massimo di Roma dal 5 all’8 maggio il tradizionale appuntamento con la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata dall’Associazione non profit Komen Italia. Il grande record da battere quest’anno è il ritorno alla normalità: una corsa liberatrice dopo due anni di restrizioni imposte dalla pandemia da Covid–19 per ritrovarsi insieme e prendersi cura della propria salute.

La Race for the Cure successivamente attraverserà altre 6 città italiane: Bari (13 - 15 maggio), Napoli (20 - 22 maggio), Bologna (16 - 18 settembre), Brescia (23 - 25 settembre), Matera (30 settembre - 2 ottobre) e Pescara (7 - 9 ottobre).

«La corsa sono convinto tornerà ai grandissimi numeri pre-covid, siamo orgogliosi che si tenga a Roma che è in prima fila nella lotta ai tumori» ha detto il Sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, alla presentazione dell'evento questa mattina al Salone d'Onore del Coni.

«Niente traina oggi mediaticamente più dello sport - ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò - e siccome qui occorre comunicare, raccontare, spiegare, promuovere, siamo felici che il mondo dello sport dia un contributo a sensibilizzare e soprattutto a prevenire, che è la sfida di questo evento. Sono felici di essere i testimoni e i portabandiera di questo messaggio».

«Anche il Comune di Roma avrà la sua squadra - ha commentato Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport - ci sembrava giusto dare il buon esempio».

Al Circo Massimo sarà allestito il Villaggio della Salute con aree mediche e tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico.

Domenica 8 maggio il momento più importante della manifestazione con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km nel cuore di Roma.

Nel Villaggio ci sarà una grande area riservata alle vere protagoniste della manifestazione - le “Donne in Rosa” - donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. Con la loro testimonianza coraggiosa, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e mandare un messaggio di forza e speranza, hanno generato un cambiamento culturale nell’approccio alla patologia.

Anche quest’anno, grazie al sostegno delle madrine della manifestazione – le attrici Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi – di tanti “Capitani Famosi”, di aziende partner e di centinaia di volontari, la Race raccoglierà fondi per l’azione di contrasto ai tumori del seno.

La Race for the Cure si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio e la partecipazione di Regione Lazio, Roma Capitale, C.O.N.I., Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Canottaggio, Federazione Italiana Cuochi e Responsabilità Sociale Rai.

Dal 2000 a oggi, grazie soprattutto alla Race for the Cure, Komen Italia ha investito più di 21 milioni di euro in oltre 1000 progetti di tutela della salute delle donne.

