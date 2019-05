Race for the Cure festeggia i 20 anni con 100mila partecipazioni

RACE FOR THE CURE La partenza della corsa per la prevenzione del cancro al seno

«Abbiamo battuto anche la pioggia», il Professor Riccardo Masetti commenta così il nuovo record di adesioni allala più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata da Komen Italia. di cui Leggo è media partner. Oltre 81.000 iscritti solo nella città di Roma e 20.000 in quella di Bari, insieme hanno visto correre oltre 100.000 persone.«È un miracolo quello che state facendo - commenta Lewis Mickael Eisenberg, Ambasciatore americano in Italia - la Race è iniziata negli Stati Uniti, ma nel vostro Paese è riuscita più di qualsiasi altro posto al mondo, è una sfida anche per le altre nazioni». A dare il via ufficiale all'appuntamento sportivo Laura Mattarella, il Presidente di Komen Italia e Direttore del Centro Integrato di Senologia del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS Riccardo Masetti, la fondatrice di Komen USA Nancy Brinker, la CEO di Komen USA Paula Schneider, il Presidente onorario della Race for the Cure Aurelio De Laurentiis, le testimonial di Komen Italia e madrine della Race Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.