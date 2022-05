Race for the Cure: “La nostra amica sempre” della Music Award Winner Giovanna Gattuso, sigla per 4 giorni dell'evento

Torna al Circo Massimo di Roma dal 5 all’8 maggio il tradizionale appuntamento con la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno che attraverserà, altre Roma, 6 città italiane: Bari, Napoli, Bologna, Brescia, Matera, e Pescara. La manifestazione vedra’ allestito al Circo Massimo il Villaggio della Salute con aree mediche e tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a diverse iniziative.

Roma, Race for the Cure al Circo Massimo: la prevenzione torna a correre

(Giovanna Gattuso e il Prof. Riccardo Masetti)

Quest’anno la “Race for the Cure” avra’ una sigla musicale “La nostra amica sempre”, canzone “donata” da un artista attiva sul fronte delle donne: Giovanna Gattuso, singer-songwriter, performer, Vocal coach e pluri premiata ai Los Angeles Music Award come autrice ed interprete.

(Rosanna Banfi e Giovanna Gattuso)

Giovanna arriva a Roma da Los Angeles quattro anni fa e motivata dalle tematiche femminili entra a far parte dell’associazione Fidapa BPW sezione Roma. Nel breve forma un coro non professionale nella sua sezione ed e’ proprio grazie all’incontro con questa realta' che decide di scrivere canzoni a sostegno e supporto delle donne.

Ed e’ proprio durante la manifestazione del 2021 che Giovanna incontra il Professor Riccardo Masetti, direttore del Centro integrato di senologia all’Universita’ Cattolica - Policlinico Genelli di Roma e presidente della Komen Italia per la lotta ai tumori al seno che organizza la Race for the Cure, che decide di donare alla manifestazione la canzone.

“E quando incontri qualcuno che ti prende per mano ti porta per mano in un mondo migliore …” dice la canzone. Un inno all’amicizia, la condivisione ed il supporto reciproco. Ed e’ infatti nel ritornello: “sei tu, sei tu….”, il significato profondo dell’essere uniti/e in manifestazioni fondamentali per la ricerca come la Race for the cure.

E poi l’invito dell’organizzazione a Giovanna Gattuso di formare un coro per le donne in rosa del Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in oncologia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 17:26