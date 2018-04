Quirinetta, gioiello anni Trenta e palcoscenico di talenti, a cominciare da Mirkoeilcane

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un gioiello architettonico degli anni ’30 nel cuore della città eterna, rimodulato oggi in tre spazi: “Teatro”, per la musica e gli eventi, “Social bar”, inaugurato a novembre e ristorante “Caffè e Cucina” di prossima apertura.È rinato così il, protagonista per anni della vita culturale di Roma, oggi trasformato in un nuovo polo d’attrazione.Un progetto, brand specializzato nell’intrattenimento attraverso la riqualificazione di spazi in disuso. «Viteculture - racconta- è un marchio creato conper animare alcuni tra i luoghi più belli della città. Arte da vivere insieme per generare nuova linfa vitale».Dalle prime luci dell’alba a notte inoltrata si lavora per nutrire mente e corpo. «Che sia la colazione oppure una serata il Quirinetta si offre come una cornice raffinata e al tempo stesso vicina al pubblico, adatta ad ogni tipo di evento. Un crocevia stimolante e aperto a nuove sfide».Dal 2014 sono passati nomi affermati e artisti emergenti. Dai trionfatori dei talent,all’, da, ma anchee la nuova generazione Indie,. Giovedì 10 maggio arriva Mirko Mancini, in arte, pluripremiato a Sanremo. Sabato 12 maggio è la volta della giovanissimaQuesta sera, 27 aprile,presenta, in esclusiva, i brani di King of the minibar. Registrato tra Berlino, Londra e la Liguria il terzo album della band regala un suono internazionale e influenze artistiche a 360 gradi.Ilnei sotterranei è un piccolo fiore all’occhiello. Indipendente dalla programmazione del Quirinetta, l’ex sala Venere ospita ogni sera concerti e stand up comedy, senza badare ai generi musicali. Abbiamo raccolto la sfida di riaprire il centro di Roma ai romani, offrendo un ambiente familiare - sottolinea Mamo Giovenco - dove incontrare gli amici, bere bene e godere di nuove energie creative».QUIRINETTA via M. Minghetti 5 Roma 0669925616 - www.quirinetta.com