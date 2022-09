Qui nun se more mai: tre proposte allo studio per salvare la storica trattoria. Il gestore ringrazia

di Sabrina Quartieri

Un tavolo proficuo, quello odierno, voluto dall’assessora alle Attività produttive di Roma capitale Monica Lucarelli e dal presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri, impegnati a salvare le attività storiche e, in questo caso, la trattoria “Qui nun se more mai” sull’Appia antica. Un incontro che si è tenuto alla presenza del gestore del ristorante Erminio Alessandrini che, su Leggo, aveva fatto appello alle Istituzioni, dopo il diniego, da parte della nuova proprietà dello stabile, del rinnovo del contratto di locazione. Con l’obiettivo di dare una seconda vita alla trattoria, sono tre le ipotesi di soluzione individuate per delocalizzarla e assegnarle, tramite bando comunale, un nuovo spazio idoneo al tipo di attività storica svolta.



Intanto, il 30 settembre la famiglia Alessandrini che gestisce “Qui nun se more mai” da 40 anni sarà costretta a consegnare le chiavi e a chiudere. «Ma almeno oggi ho ritrovato la speranza che la trattoria potrà avere quella seconda vita che merita. Ringrazio per l’interesse e la disponibilità mai vista prima sia l’assessora Lucarelli che il presidente del Municipio Ciaccheri, che si sono subito spesi per tutelare questo indirizzo storico che fa parte del patrimonio, dell’identità e della memoria della nostra città», ha commentato Alessandrini al termine dell’incontro. Lo stesso gestore, lo scorso agosto aveva raccontato a Leggo l’epilogo triste a cui era destinato il ristorante della tradizione romana amato per la sua capacità di restare fedele alla cucina di una volta. Nonostante la volontà e i tentativi di salvare “Qui nun se more mai”, i proprietari dell’attività non erano infatti riusciti a farsi rinnovare il contratto di locazione.

«Siamo a conoscenza di una trattativa di compravendita sul fabbricato in cui è esercitata l’attività. Speravamo che i nuovi acquirenti potessero essere interessati a farci una proposta di rinnovo del contratto. Invece niente. Né, tantomeno, da parte loro è stato manifestato interesse a stabilire un contatto di alcun tipo con noi», aveva riferito Alessandrini. Poi, da parte sua, era arrivato l’appello alle Istituzioni per “salvare il salvabile”, appellandosi alla “Deliberazione n. 130 del 2005 con cui si approvano delle misure di tutela dei Negozi Storici della Città di Roma”: «Auspichiamo che “Qui non se more mai” possa rientrare in questo regime ed essere ricollocato in un locale adatto che ne consenta la continuazione dell’attività». Una speranza che oggi si può dire un po' più concreta e che si aggiunge a quella di «riuscire ad avere un contatto con la proprietà dello stabile per chiedere di posticipare la data di chiusura, in attesa di un eventuale bando per trovare il locale pronto ad accogliere lo storico ristorante».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA