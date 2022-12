Qualità della vita, Roma al 31° posto. Bordoni: «Dati negativi, subito maggiore impegno»

«Roma scivolata al trentunesimo posto della classifica annuale sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore è un allarme che non può essere sottovalutato. La Capitale d’Italia non può stare in queste condizioni. Sono necessari maggiori investimenti, maggiore attenzione alle reali esigenze dei cittadini, del commercio e del segmento produttivo per spingere con coraggio anche al superamento della crisi incrementando la qualità dei servizi». Lo dichiara in una nota Davide Bordoni, consigliere capitolino e responsabile romano della Lega.

«Il malessere urbano sembra prevalere anche alla luce della ‘maglia nera’ conquistata dai romani per tasso di litigiosità nei tribunali, e Roma scende in classifica anche per sicurezza e giustizia. I grandi temi sono tutti a fuoco e sono noti e denunciati da tempo dalla Lega: ora è venuto il momento di agire con celerità e fermezza: trasporti, mobilità, ambiente, servizi sociali e sanità, sicurezza, decoro, ma anche tempo libero e capacità di consumo sono i nodi da sciogliere», conclude Bordoni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 13:56

