Trasporti, servizi e ricchezza il Duomo batte il Colosseo

Martedì 17 Dicembre 2019, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorprese e conferme emergono dall’indagine annuale sullapubblicata daPer migliorare la valutazione, quest’anno si è passati da 42 a ben 90 indicatori, suddivisi in sei macro-categorie. Ma il risultato non cambia:per il secondo anno consecutivo, seguita da. Conferma negativa invece per, fanalino di coda della classifica per la quarta volta dal 1990, anno d’esordio dello studio.Ma per laè un risultato negativo generale. Fra le ultime 10 posizioni figurano, infatti, anche(98° posto),(100°),(101°),(102°) ed(104°). Buone notizie invece per altre grandi città che da Nord a Sud risalgono la china.si piazza 18°, guadagnando tre posizioni rispetto al 2018. Balzo più evidente per, che entrano nella top 10 scalando (rispettivamente) 25 e 19 posizioni. Chiudono in positivo anche(+24),(+11),(+7),(+13) e(+5).Roma guadagna un posto fra le migliori dieci solo in due categorie: Cultura e Tempo Libero (1° Rimini), Affari e Lavoro (1° Milano). Ma il capoluogo lombardo detiene anche un primato di cui non andar fieri: il più, misurato in numero di denunce. Non stupisce dunque l’ultima posizione di Milano in Giustizia e Sicurezza, dove 1° si attesta Oristano. Sul podio delle città più insicure compaiono anche Firenze (106°) e Roma (105°). In Ambiente e Servizi, la Sardegna riesce a piazzare tre province fra le prime dieci: Nuoro 4° (davanti a Milano), Sud Sardegna 8° e Cagliari 9°.In Demografia e Società è ancora il Nord a dominare, con le uniche eccezioni delle pugliesi Bari (10°) e Barletta-Andria-Trani (6°). Buoni risultati, non sufficienti però a cancellare l’evidente, anche a livello regionale. Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta e Friuli Venezia-Giulia le più vivibili, all’estremo opposto Sicilia e Calabria.«Sì, Milano offre moltissimo dal punto di vista dei servizi e della vita culturale. È molto viva».«Un progetto di riqualificazione che funziona e che non è limitato a solo centro storico, anzi. Se ci avessero detto prima che il bosco verticale sarebbe sorto in una zona come Isola, non ci avremmo creduto».«Il problema vero di Milano è lo smog, l’aria a volte è irrespirabile. Forse ci vorrebbe una “Greta milanese” in campo».«Sì, non è detto che in futuro non lo faccia. Soprattutto dal punto di vista professionale, sarebbe una città interessante da raccontare».«Sicuramente alcune zone hanno vissuto un miglioramento, ma per altre c’è ancora molto da fare».«Il fatto che nelle diverse zone riescano a convivere l’antichità, come la bellezza monumentale dei Fori e la modernità di luoghi come l’Auditorium o il Ponte della musica».«Sicuramente il traffico. Un incidente riesce a bloccare la viabilità dell’intera città».«Ci vado spesso per lavoro, mi piace la sua natura di città europea. Vivere a Milano, perché no? Anche se ogni tanto dovrei tornare, perché amo troppo la cucina romana»