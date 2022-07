Pugile ucciso ad Anzio, fermati due fratelli: sono accusati di concorso in omicidio

Sono accusati dell'omicidio del pugile Leonardo Muratovic, 25 anni, ucciso ad Anzio due fratelli di origini magrebina. Disposti dalla Procura di Velletri due decreti di fermo. La vittima era stata uccisa nel centro in provincia di Roma sabato notte, a coltellate. I due si sono costituiti ieri in una stazione dei carabinieri di Roma. L'accusa è concorso in omicidio.

Anzio, omicidio Muratovic: ventenne si costituisce a Roma accompagnato dal fratello

I due indagati si trovano attualmente nel carcere di Velletri. Ad eseguire il provvedimento i carabinieri, gli uomini della squadra mobile di Roma e agenti del commissariato di Anzio. I due fratelli dovranno essere ascoltati nei prossimi giorni dal gip per l'interrogatorio di convalida.

