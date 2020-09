Check-up dermatologico completo per tutte le età: all'Istituto Dermopatico dell’Immacolata il progetto “Conosci e controlla la tua pelle”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lancia il Progetto “”. Da lunedì 21 settembre p.v. sarà possibile prenotare ilperché è fondamentale conoscere le caratteristiche della pelle sia per il suo benessere che per una corretta ed accurata prevenzione in ogni fase della vita, dalla nascita all’età adulta.I Dermatologi dell’IDI hanno strutturato quattro percorsi diagnostici, studiati per fasce di età - da 0 a 12 anni, da 13 a 18, da 19 a 40 e per gli over 40 – che comprendono: visita dermatologica, visita dermatologica con consulenza pediatrica, valutazione del fototipo, valutazione clinica dermatoscopica, consigli su detersione, idratazione e fotoprotezione, valutazione qualitativa della cute tramite corneometria, PHmetria, sebometria e definizione della texture della pelle con valutazione dermocosmetica, valutazione endocrinologica con consigli nutrizionali.Il progetto “Conosci e controlla la tua pelle” promosso dall’Istituto, presieduto da Antonio Maria Leozappa, mira a sensibilizzare i cittadini perché la conoscenza delle pelle è indispensabile per garantirne il benessere, anche con la scelta e l’utilizzo dei prodotti più adeguati, e per la prevenzione.«Il nostro obiettivo è far comprendere ai cittadini che la pelle è un organo, il più esteso del corpo umano, che ha caratteristiche individuali che possono mutare con il tempo e la vita – dichiara la Dott.ssa Annarita Panebianco, Direttore Sanitario dell’IDI – un check-up annuale della pelle è il primo passo per averne cura e fare una corretta prevenzione».Il Direttore Scientifico IDI, Dott. Giandomenico Russo, dichiara: «I risultati di questa prima edizione del progetto ‘Conosci e controlla la tua pelle’ saranno discussi in un Simposio Internazionale, che il nostro Istituto organizzerà nel 2021, per promuovere una cultura della cura e prevenzione che coinvolga sia la comunità scientifica e professionale sia le Istituzioni»Per prenotare il pacchetto “Check-up annuale della pelle” sarà sufficiente chiamare il numero unico di prenotazione 06.66463535 o inviare un’e mail a: controllopelle@idi.it