In un bene confiscato nasce il progetto Autonomia e Coabitazione: «Un segnale forte contro la criminalità»

È stato inaugurato giovedì 10 gennaio in Via Viadotto Giovanni Gronchi 11 nel Municipio III di Roma il progetto "Autonomia e Coabitazione", creato in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Il programma, nato in collaborazione con la cooperativa sociale Spes Contra Spem, è un percorso sperimentale di coabitazione temporanea nel territorio del Municipio.

Tale progetto si rivolge a persone con fragilità e ha lo scopo di trovare una soluzione abitativa, di realizzare esperienze di convivenza temporanea (in gruppo di massimo 2-3 persone), di condivisione degli spazi e di relazioni.

Un segnale contro la criminalità

«È per me una gioia essere qui - ha dichiarato Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale –, e inaugurare oggi questo importantissimo progetto». «I beni confiscati alla criminalità organizzata –ha aggiunto –, sono luoghi che ospiteranno attività diverse ma in un'unica cornice di impegno sociale e civile. Ancora una dimostrazione che questa amministrazione vuole coniugare i valori di legalità e di aiuto verso le persone più fragili».

«È un segnale forte che diamo non solo alla criminalità ma anche a tutti i cittadini, perché come ho sempre detto dimostriamo in questo modo che le istituzioni possono essere come e più efficienti delle organizzazioni criminali presenti sul territorio – ha continuato Zevi –.

Paolo Marchionne Presidente del III Municipio ha dichiarato: è stato «un grande lavoro di squadra, che ha ridato nuova vita a un bene confiscato alla criminalità organizzata che diventa risorsa per il territorio. In soli sei mesi dalla consegna dall’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, abbiamo eseguito i lavori di ristrutturazione e da dicembre l’appartamento ospita tre donne con storie complicate che ora possono ricostruirsi un futuro. Così abbiamo dato gambe al nostro progetto sperimentale di coabitazione e inclusione», ha concluso Marchionne.

