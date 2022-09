Professore taglia ciocca di capelli a una sua studentessa iraniana: «Devi sostenere la protesta»

di Bianca Amsel

Il docente di un istituto superiore del centro di Roma ha tagliato una ciocca di capelli a una studentessa iraniana in quanto «viste le sue origini, la ragazza dovrebbe sostenere così la lotta delle donne nel suo Paese». Infatti durante le manifestazioni in Iran, avvenute dopo la morte di Mahsa Amini, giovane 22enne uccisa perchè non indossava correttamente il velo, molte iraniane hanno protestato in questo modo. Un gesto che però hanno fatto volontariamente.

Cosa è successo

Il quotidiano La Repubblica riporta l'accaduto spiegando che il professore si è avvicinato alla studentessa e le ha tagliato una ciocca di capelli mentre discutevano della situazione in Iran. Quando la ragazza si è resa conto dell'accaduto è rimasta impietrita, mentre i compagni sono scoppiati a ridere. «Il gesto arbitrario del docente è lesivo della dignità e della libertà della studentessa, che è stata obbligata, suo malgrado, a vedersi tagliare una ciocca di capelli dall'insegnante che voleva costringerla a esprimere solidarietà alle donne del suo Paese di origine. Lo condanniamo perché ha privato la ragazza della sua indipendenza di pensiero e di azione, oltre ad averla esposta anche al pubblico ludibrio in classe. Alla violenza non si risponde con altrettanta violenza», commentano Daniele Parrucci, consigliere delegato alle Scuole Città metropolitana di Roma e Tiziana Biolghini, consigliera delegata Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Città metropolitana di Roma.

«Lo denunceremo» dichiara la Presidente dell'Acmid - Donna Onlus

Intanto Adnkronos riporta le parole di Souad Sbai, giornalista e Presidente dell'Associazione delle comunità delle donne marocchine in Italia (Acmid - Donna Onlus): «Il prof che taglia i capelli in classe alla studentessa iraniana? Queste sono altre violenze. Quella ciocca di capelli avrebbe dovuto tagliarla la ragazza solo secondo una sua volontà. Le donne iraniane fanno questo gesto per protesta ma nessun docente, qui in Italia o in altra parte del mondo, può fare una cosa del genere. Lo denunceremo».

