Prof in congedo per «gravi motivi familiari». Ma la scuola scopre le sue foto in vacanza a Roma col fidanzato

Un'assistente all'insegnamento - che nelle scuole in Inghilterra e Galles è una persona che supporta gli alunni in classe - ha postato sui social delle foto nelle quali si godeva una romantica vacanza a Roma assieme al suo fidanzato. Nulla di male apparentemente. Un meritato riposo in una delle città più belle del mondo. Ma Ella Griffith, 25 anni, anziché godersi le bellezze romane, tra selfie in posa al Colosseo, al Vaticano e ai Fori, sarebbe dovuta essere impegnata in ben altre faccende, decisamente più importanti e serie. La giovane insegnante, infatti, aveva chiesto un congedo per «gravi motivi familiari».

Prof in congedo per motivi familiari, ma è in vacanza a Roma

Griffith aveva comunicato al personale scolastico che aveva bisogno di due giorni e mezzo di permesso dalla sua scuola elementare a Holyhead (contea di Anglesey e dell'isola nota come Holyhead Island o Holy Island, isola sul Mare d'Irlanda), perché aveva una "seria questione personale a casa" da risolvere. Ma poi sono cominciate a girare su Facebook foto della ragazza mentre beveva un cocktail e si rilassava in una vasca idromassaggio. La preside dell'istituto ha detto di essere stata avvisata da altri membri dello staff che il fidanzato di Griffith aveva pubblicato foto di loro in posa davanti a una fontana romana. Altri scatti ritraevano la coppia mentre sorseggiava un cocktail in un caratteristico bar della Capitale o in sella a scooter elettrici per la città.

La direttrice della scuola ha riferito che quando è stata chiesta una spiegazione alla giovane insegnate, lei ha inizialmente mentito dicendo che era volata in Italia durante giorni non lavorativi. A quel punto le è stato chiesto di fornire i suoi biglietti aerei come prova e solo allora la Griffith avrebbe confessato di aver «mentito per molto tempo». Se giudicata colpevole di condotta professionale inaccettabile, la 25enne rischia ora di essere radiata dall'albo dei docenti.

