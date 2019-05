Nuovi disagi per i viaggiatori della metropolitana a Roma. Questa mattina, nemmeno 48 ore dopo la riapertura della centralissima fermata di Spagna, rimasta chiusa per oltre quaranta giorni, una delle cinque scale mobili ha smesso di funzionare tra le 10:30 e le 11:15. Gli utenti hanno avuto maggiore difficoltà a muoversi all’interno della stazione, che comunque è rimasta aperta.



Un altro stop dunque, l’ennesimo. Non è ancora chiaro se le scale siano rimaste ferme per un malfunzionamento o per un intervento tecnico di manutenzione. I tecnici sono intervenuti subito e dopo quaranta minuti, a metà mattinata, la scala mobile era di nuovo in funzione.



Le operazioni di conservazione, che di solito avvengono di notte, sono spesso necessarie ed è possibile che ce ne siano altre nei prossimi giorni. « La cosa importante - fa sapere Atac - è che comunque ci siano almeno quattro scale mobili in funzione, per consentire l'afflusso di persone » . Delle otto rampe presenti nella stazione sono ancora tre quelle chiuse ed inutilizzabili. Ultimo aggiornamento: 16:32