Primo giorno di scuola a Roma: dai vigili ai trasporti, oggi la prova del fuoco

Rischio paralisi oggi per Roma dove, con la riapertura delle scuole, il traffico rischia di andare in tilt. Un banco di prova non da poco, dopo 6 mesi di stop alle lezioni, che vede gli istituti aprire su orari scaglionati, diversi per ogni scuola e addirittura per ogni classe. Roma è l'unica città nel Lazio ad aprire oggi: Latina, Frosinone e Viterbo hanno posticipato infatti la prima campanella al 24 settembre, dopo le elezioni, perché non sono pronte.

Le scuole di Roma, invece, hanno deciso comunque di aprire. Per ora, comunque, non tutte le classi riprenderanno le lezioni a pieno regime: c'è chi resta online, anche con turni settimanali, e chi resterà in aula solo per poche ore. Ma oggi riaprono anche le scuole comunali dell'infanzia: tornano in aula 30mila bambini, dai 3 ai 6 anni, in 300 strutture comunali. Per ora i piccoli seguiranno un unico orario, dalle ore 8 alle 14, e dal 1 ottobre dovrebbe essere assicurato anche il tempo pieno. E allora per i romani oggi potrebbe essere una giornata decisamente complicata: bus fino all'80% della capienza e tanti genitori che torneranno a prendere l'auto privata per accompagnare i figli a suola.



Secondo un'indagine di Facile.it, uno studente su tre ha deciso di cambiare le sue abitudini in materia di trasporto per andare a scuola. Che vuol dire? La paura del contagio e il timore di fare tardi a scuola, con i nuovi orari di entrata, fanno mettere in moto l'auto di mamma e papà che li accompagneranno. Con il rischio di ingorghi e traffico proprio intorno alle scuole. Oggi si capirà se il trasporto pubblico regge il nuovo impatto e se la circolazione capitolina riesce a far scorrere i flussi in città. Intanto i vigili urbani sono triplicati, sulle strade di Roma, proprio per organizzare e monitorare il traffico.



Questa prima settimana, in attesa delle elezioni quando gli istituti chiuderanno nuovamente fino al 24, servirà anche per capire se il sistema regge.



