Primark apre a Roma: c'è la data ufficiale, come sarà il primo negozio della Capitale

Primark sbarca a Roma il 27 novembre. Ormai è ufficiale: dopo lo slittamento dovuto alla prima ondata della pandemia da Coronavirus il centro commerciale Maximo, che ospiterà il primo store romano, aprirà i battenti venerdì 27 novembre.

Il negozio si articolerà su due piani per un totale di oltre 4500 metri quadri (comprensivi di 40 camerini, 42 casse e un'area relax con Wi-Fi e postazioni per la ricarica degli smartphone) e gli adepti troveranno le stesse collezioni presenti negli altri punti vendita europei, tra cui le più gettonate sono quelle a tema Disney e Harry Potter.

Stando alle prime indiscrezioni non dovrebbe essere previsto un grande evento di inaugurazione come precedentemente preventivato anche se, ci scommettiamo, il 27 novembre saranno in molti a precipitarsi a dare un'occhiata e fare i primi acquisti di Natale.

