Primarie del Pd a Roma, quando si vota: ecco tutti i candidati

Domenica 20 giugno dalle ore 8 alle ore 21 si terranno le primarie del centro-sinistra per scegliere il candidato sindaco di Roma alle elezioni comunali di questo autunno. Si potrà votare per il candidato sindaco e anche per il candidato presidente di Municipio (in alcuni municipi, si ricorda, non sono previste le primarie) anche online su tunoiroma.it .

Si sfideranno l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo, il segretario di Demos-Democrazia Solidale e consigliere alla Regione Lazio, Paolo Ciani e Tobia Zevi. In lista anche Cristina Grancio, capogruppo Psi in Assemblea capitolina (ex Movimento 5 Stelle), Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali e consigliere capitolino, e l’attivista Lgbt, Imma Battaglia. Si potrà votare per il candidato sindaco e anche per il candidato presidente di Municipio (in alcuni municipi, si ricorda, non sono previste le primarie).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 10:04

