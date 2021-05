«Mi pare che siano maturate le condizioni per una candidatura, quindi oggi la definiamo formalmente». Lo ha detto Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra per Roma e deputato di Leu, in occasione della conferenza organizzata all'Associazione Enrico Berlinguer, in cui ha ufficializzato la sua candidatura per le primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 19:32

