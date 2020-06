Prima domenica di giugno a Ostia: poche presenze e distanziamento sociale. Il vento fa felici i surfisti - Foto

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 20:45

sulLa stagione turistica è ufficialmente iniziata all'insegna del rispetto dellee le immagini scattate amostrano presenze contingentate e al di sotto delle aspettative. Complice il vento forte, la spiaggia ha accontentato soprattuttoche non si sono fatti sfuggire l'occasione di tuffarsi. Per il resto pochi bagni eLe precauzioni sono adottate neglie sulla maggior parte delle, dove una persona segue l'afflusso e limita gli ingressi. I lidi attrezzati preferiscono gli abbonamenti ai giornalieri, misurano la temperatura corporea e registrano i dati dei clienti. L'elenco che raccoglie tutte le generalità sarà conservato per 30 giorni, mentre il Comune ha predisposto un sito dove informarsi in tempo reale della capienza massima e delle disponibilità.Nellesi sistema l'ombrellone seguendo perimetri già delimitati. Sebbene all'aria aperta e in presenza dei propri familiari, in molti mantengono la mascherina anche sulla spiaggia. Va meglio nei ristoranti sul mare, dove però è necessaria la prenotazione. (foto di Mino Ippoliti)