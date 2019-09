Prevenzione Komen: inaugurato il Centro di Terapie Integrate del Policlinico Gemelli di Roma

Al via il mese della prevenzione contro i tumori del seno targato Komen Italia. Dal 20 settembre – primo giorno delle Race for the Cure di Bologna e Pescara - parte un ricco calendario di attività su tutto il territorio nazionale, che si concluderà il 31 ottobre con l’inaugurazione del Centro di Terapie Integrate del Policlinico Universitario Gemelli.



“La Prevenzione è il nostro capolavoro” è il claim scelto quest’anno. Sarà l’arte, infatti, il fil rouge del programma, grazie alla partnership con Arthemisia - azienda culturale leader nell’organizzazione di mostre d’arte - che promuoverà una raccolta fondi per i nuovi progetti dedicati alla lotta contro i tumori del seno.



Tra il 20 settembre e il 10 ottobre, in programma quattro mostre (“Chagall. Sogno e Magia” nel Palazzo Albergati a Bologna, “Andy Warhol” nella Basilica della Pietrasanta a Napoli, “Impressionisti Segreti” a Palazzo Bonaparte a Roma e “I love Lego” al Palazzo della Permanente a Milano) che consentiranno l’avvio di altrettante iniziative legate alla tutela della salute femminile in Italia e all’estero.



Previste, poi, quattro edizioni della Race for the Cure, la corsa contro i tumori del seno, alla quale partecipano ogni anno più di 120mila persone. Oltre a Bologna e Pescara (20-22 settembre), anche Brescia e Matera (27-29 settembre).



Saranno, inoltre, venti le tappe della Carovana della Prevenzione, che nel mese di ottobre coinvolgerà Lazio, Campania, Abruzzo, Basilicata e Marche.



Poi, il gran finale. “Il 31 ottobre – ha spiegato il presidente di Komen Italia Riccardo Masetti - sarà inaugurato il centro integrato di senologia, che mette a disposizione una serie di servizi aggiuntivi i quali, insieme alle terapie oncologiche tradizionali, aiutano ad affrontare meglio la malattia”.



