Il presepe di San gregorio Armeno arriva a Roma, gli artigiani delle botteghe napoletane saranno in mostra a Parco Da Vinci

Un pezzo di Napoli viene a passare le feste a Roma: domani arrivano infatti a Parco da Vinci gli artigiani delle Botteghe di San Gregorio Armeno. L’associazione di promozione

sociale "Le Botteghe di San Gregorio Armeno” riprodurrà infatti la via più caratteristica della città di Napoli: sarà difficile non pensare di trovarsi realmente a San Gregorio Armeno.

Sarà possibile passeggiare dunque tra le botteghe dei mastri artigiani che portano avanti da cinque generazioni una tradizione unica.

La promozione sociale delle Botteghe nasce dalla necessità di tutelare il lavoro artigiano e farlo sopravvivere alle difficoltà: le 40 botteghe della via storica lottano infatti per mantenere viva la tradizione anche in un momento di crisi, che ha limitato molto il turismo.

<h2>L'atmosfera napoletana</h2>

Il Parco Da Vinci ospiterà quindi San Gregorio Armeno lungo i suoi viali per tutto il periodo natalizio, fino all’8 gennaio prossimo, con un’esposizione di oltre 2.000 mq di vere e proprie opere d’arte da collezione create da artigiani esperti delle storiche famiglie Capuano, Onofrio, Piezzo, Cosmos Sorelle D’Alessandro, Curacano, De Rosa, Pardo, Limatola, Bottega Sasà, D’Auria.

Una lavorazione unica

La loro lavorazione inizia dalla preparazione della struttura in legno e sughero su cui si costruisce e dipinge la scenografia composta dalle varie scene del presepe come la capanna, le colonne del tempio in decadimento, le dimore caratteristiche della Napoli del ‘700. Il tutto viene poi allestito con pastori, animali e dettagli: utensili, cestini di cibo, sedie, tavoli e oggetti vari. Tutto rigorosamente fatto a mano e curato da ciascun bottegaio, così come abituato a fare nella propria bottega. E, insieme alle figure tradizionali del presepe, sarà possibile ammirare anche le nuove statuine della Carrà e della regina Elisabetta II.

