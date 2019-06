Premio Margutta, dal cinema alla stampa: riconoscimento anche a Davide Desario, direttore di Leggo

Il premio per il programma dell’anno è andato al nuovo talk prodotto da Rai Italia “L’Italia con voi”. Ha ritirato il premio la conduttrice del programma Monica Marangoni.

Sfilata di stelle ieri sera aper la 14esima edizione del “”,. Violante Placido (sezione Cinema), Enrico Brignano (sezione Teatro), Andrea Delogu (sezione Letteratura) e il polistrumentista Gegè Telesforo (sezione Musica) sono solo alcuni dei volti noti che hanno ritirato il riconoscimento.(foto Toiati). L’, presidente del premio. Ricca la sezione dedicata alla comunicazione. Il volto del Tg 1 Alberto Matano ha ricevuto il riconoscimento per il Giornalismo; Cristina Parodi per la Tv e il direttore di Leggo Davide Desario per la Carta Stampata.“Tra le– ha spiegato il– c’è la splendida location che ci ospita, appartenente al Museo Nazionale Romano, che ha ricevuto il premio per la sezione Arte”. Soddisfatto Enrico Brignano: “Quest’anno abbiamo avvicinato il teatro alla gente. Oltre 200mila spettatori in 27 spettacoli nei palazzetti dello sport”.