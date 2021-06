Premio Margutta – La Via delle Arti 2021, appuntamento per il 7 giugno: tra i premiati Gian Marco Chiocci, Gennaro Sangiuliano e Luca Barbarossa

Si rinnova uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali della Capitale. Il prossimo 7 giugno andrà in scena al Parco Archeologico del Colosseo la XV^ Edizione del “Premio Margutta – La Via delle Arti”. Un riconoscimento per protagonisti del mondo delle arti, della cultura e dell’informazione. La manifestazione, prodotta da Spazio Margutta e organizzata da Grazia Marino, ha nei suoi intenti istitutivi quello di celebrare e riportare l’attenzione generale su uno dei luoghi più famosi della città eterna: “Via Margutta” definita unanimemente, tra le vie dell’arte e della creatività più celebri al mondo.

Leggi anche > Emma, sogno e realtà: «Io e Berté come figlia e madre». Il singolo, il tour e la raccolta: «Il premio in carriera? L’amicizia di Battiato»

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Lazio, dal Municipio Roma I Centro e dall’Associazione Internazionale di Via Margutta, anche quest’anno si separerà idealmente dall'atmosfera della mitica “Via” per approdare al Parco Archeologico del Colosseo. Nella Curia Iulia, l’antica sede del senato romano, sarà conferita l’ambita scultura del “Premio Margutta - La Via delle Arti”, realizzata dal Maestro orafo Gerardo Sacco, ispirata ai due mascheroni della “Fontana degli Artisti” uno triste, l’altro lieto, intenti a manifestare l'alterno stato d'animo degli artisti. Un’opera muraria realizzata in travertino, che ben si inserisce nel contesto storico della celebre via, da sempre luogo di residenza privilegiato per artisti, uomini e donne di cultura. Da anni, conduttrice e anima propositiva del “Premio Margutta - La Via delle Arti” Cinzia Malvini, che sarà coadiuvata nell’introduzione storica della manifestazione, dal critico d’arte Mirko Baldassarre.

I premi

Per la Sezione Arte il premio sarà conferito alla Dott.ssa Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del Colosseo. Istituito nel 2017 come Istituto autonomo MiBACT, la sua area comprende l’Anfiteatro Flavio, l’area del Foro Romano e del Palatino, la Domus Aurea sul colle Oppio, l’arco di Costantino e la Meta Sudans nella valle del Colosseo. Il parco custodisce e valorizza alcune tra le più importanti testimonianze archeologiche della storia della civiltà occidentale, dalla fine dell’età del Bronzo all’età contemporanea.

Prestigiosa ed esclusiva la sezione dei professionisti della comunicazione e dei media invitati alla manifestazione: per la Sezione Giornalismo il premio sarà conferito al Direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano; per la Sezione Informazione & Comunicazione ritira il premio Gian Marco Chiocci Direttore dell’Agenzia di stampa multicanale ADN Kronos; a Luca Barbarossa il premio per la Sezione Musica cantautore tra i più amati del panorama musicale italiano, conduttore televisivo e radiofonico, che nel 1986 presentò a Sanremo la canzone “Via Margutta” diventata nel tempo uno dei suoi maggior successi; per la Sezione Teatro ritira il premio Carlotta Proietti attrice cantautrice, figlia dell’inimitabile Gigi Proietti e di Sagitta Alter, ha vissuto da sempre a stretto contatto con il mondo e l’ambiente teatrale.

Per la Sezione Televisione il premio sarà conferito ad uno dei volti più noti e familiari degli schermi italiani Serena Bortone, protagonista con il suo programma su Rai 1 “Oggi è un altro giorno”; al suo debutto come autrice, il premio per la Sezione Libri va all’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales con il romanzo “Un posto tutto mio”; per il conferimento del premio Sezione Editoria Moda sarà presente Antonio Mancinelli scrittore, docente, giornalista, senior editor di Marie Claire; il premio per la Sezione Fiction va ad uno degli attori italiani di maggior successo, Daniele Liotti, protagonista su RAI 1 con la serie televisiva “Un passo dal Cielo”; il premio per la Sezione Design all’Arch. Antonio Romano, tra i massimi esperti di brand design, docente alla Scuola del Design del Politecnico di Milano, insignito del Pantone Prize per il graphic design; ed infine per la Sezione Imprenditoria il premio viene conferito a Miamo, brand italiano di cosmetica funzionale, che si è distinto per crescita e performance in un periodo particolarmente sfidante come quello che stiamo vivendo. A ritirare il premio, Giovanni D’Antonio, CEO e Co-founder di Mesdpa Srl, di cui il brand Miamo fa parte.

Premio “Italian Style”

La kermesse, oltre a celebrare con il prestigioso “Premio Margutta - La Via delle Arti” i principali protagonisti del mondo della cultura e dell’arte del nostro bel Paese, è ritenuta da sempre una prestigiosa “vetrina” ideata per promuovere le principali realtà imprenditoriali nazionali, alle quali durante l’evento viene conferito il Premio “Italian Style”. Tre i conferimenti nell’Edizione 2021: CNA Federmoda raggruppa i settori tessile, abbigliamento, calzature, pellicceria, sartoria e attività connesse tutelando e rappresentando circa 25.000 imprese artigiane e PMI del comparto – moda italiano sia produttrici in conto proprio che subfornitrici/produttrici conto terzi. È presente sul territorio in tutte le regioni, province e comuni d’Italia presso le oltre 1000 sedi CNA. L’unione opera a sostegno delle imprese con iniziative e consulenze nel campo della formazione, del marketing e della promozione commerciale a favore delle aziende dell'intera filiera. Inoltre, realizza e gestisce reti di servizi per la diffusione delle informazioni quali quelle sulle normative del settore moda; organizza la partecipazione delle imprese a mostre e fiere di settore in Italia e all’estero e ad iniziative autonome di promozione delle imprese del settore. Fulvia Beltrami wealth manager, 30 anni di appassionata esperienza nel privat banking, tra i soci fondatori di Azimut Global Advisory”. La Strada del Vino del Val di Noto è un’associazione di produttori locali che valorizza e promuove le eccellenze enogastronomiche del territorio e la conoscenza di itinerari eno-turistici. Proprio in questi mesi difficili ha saputo ritrovare le giuste motivazioni per il rilancio in un manifesto programmatico che pone l’accento sull’anima produttiva del territorio in cui, proprio le aziende del settore agroalimentare, custodiscono l’identità di un angolo di Sicilia, dove memoria ed avanguardia si fondono in un legame indissolubile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 20:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA